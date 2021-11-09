「法院說陳伯謙有教化可能，但他不認錯、謊話連篇，還捏造一個不存在、叫Eric的兇手進行『幽靈抗辯』，怎麼會有教化可能？」提到涉及華山分屍案的陳柏謙至今仍推諉卸責，痛失愛女的高爸爸難掩心中悲憤，痛批判決陳男無期徒刑的高等法院更一審，竟成被害家屬爭取正義的絆腳石。

案發至今，高爸爸和高媽媽上法庭已經3年多了，全家人的身心備受煎熬與折磨，在這超過1000個日子裡，高爸爸說，「每次要開庭的前幾天，太太都會心神不寧，情緒變得非常激動，上法庭的那一天更是如此，太太還曾昏倒在法庭上，全家人都非常擔心。」

華山分屍案被害人家屬高爸爸，痛批高等法院成為正義的絆腳石，法官想盡各種理由不判兇嫌陳伯謙死刑。（圖／張文玠攝影）

開庭前會心神不寧、情緒激動的不只高媽媽，3年來，高爸爸和高媽媽一樣食不安穩、睡不安寧，「我之前的體格是壯壯的，失去女兒後，體重從當時的67公斤，掉到現在剩下59、60公斤」，面容憔悴的高爸爸搖著頭說。夫婦兩人都不能理解，明明法律規定窮凶極惡的殺人犯應該判死刑，為什麼就是有法官想盡理由，硬說陳柏謙有教化可能、替他脫罪？

高爸爸表示，「家屬不僅在訴訟上要面對殺人惡魔，前面還有一塊絆腳石，竟然是法院！」他說，二審認定陳伯謙自首、不用判死，更一審改說他有教化可能，也不用判死，「反正法院就是想盡各種理由不判死刑！」

法院不想判死刑，高爸爸認為跟執政當局的態度有關，因為政府一直想廢除死刑，礙於民意，「明的不講、暗地裡操作」，影響了法院。他認為「政府想廢死、就趕快修法，但是應擬定配套措施，不能判無期徒刑也能假釋，否則就是欺瞞國人。」

警務人員出身的高爸爸，對於刑事案件並不陌生，只是沒想到竟會發生在自己的寶貝女兒身上。眼看陳伯謙從被警方鎖定時的狡辯推諉，到一審當庭向他們下跪道歉，再到他翻供、捏造不存在的兇手Eric，進行「幽靈抗辯」，甚至想出書賺錢，到現在只承認刑責最輕的棄屍罪，高爸爸不得不懷疑，陳伯謙一路以來，都有高人在旁指點。

法院常引用兩公約作為不判死刑的理由，被害人家屬質疑與執政當局的廢死態度有關，圖為高院刑事庭大廈。（圖／翻攝自google map）

對於法院不想判死刑，就引用兩公約當藉口，高爸爸更是難掩氣憤，痛批「現在台灣，好像要殺好幾個人才會判死刑」，但殺人分屍屬於最嚴重犯行，判陳伯謙死刑，符合兩公約規定的最嚴重犯罪、可處死刑的規定，法院竟然視而不見。

高爸爸強調，現在案子已經到了最高法院，希望法官拿出勇氣，直接判陳伯謙死刑，治亂世需用重典，不然保護不了弱勢的婦幼族群，難道政府要比照美國，讓人民合法擁有槍械自衛？

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