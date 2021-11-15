台電武界壩異常放水，釀4死慘劇。（廖志晃攝）

台電武界壩異常放水，釀4死慘劇。（廖志晃攝）

台電大觀水力發電廠武界壩，去年9月間，因6號閘門異常自動開啟，無預警洩洪導致4人溺水死亡；當時，蘇姓值班人員未及時處理，還在工作日誌填寫不實水位資料，南投地院法官審結，依過失致死罪判處蘇男徒刑1年8月，業務登載不實部分拘役20天，得易科罰金2萬元。緩刑5年。

2020年9月13日凌晨4點多，武界壩無預警放水20萬公噸，當時台中市賴姓、盧姓兩家6人到濁水溪露營，4人被洪流沖走溺水死亡。

案發後，台電應變小組檢測閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱、機械驅動系統、可程式控制器及通訊系統等設備，確認為6號閘門開啟線路絕緣不良，造成閘門異常開啟。

檢察官認為，擔任大觀發電廠土木組閘門課員的蘇姓值班人員，就閘門故障的發覺、後續的通報與示警等作業流程有疏失，依《刑法》過失致死罪、業務登載不實等罪嫌起訴。

蘇男在法院審理期間坦承犯行，且與被害人家屬達成和解、賠償完畢，家屬同意不再追究，法官審酌後依法判決。