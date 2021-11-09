花旗集團4月中宣布將退出亞洲、歐洲及中東等13個地區的消金市場，積極尋求買家接手，不過外媒披露，花旗將直接關閉南韓的消金業務，並預計花費12億至15億美元（約新台幣334億至417億）支付衍生出的人事成本，首席財務長Mark Mason也在聲明中表示，關閉南韓消金業務比繼續經營更具吸引力。

路透社報導，花旗集團打算直接關掉南韓消金業務，花費的金額可能落在12至15億美元之間，周一花旗提出的監管文件也顯示，該筆支出與員工福利費用有關，預計在2021年第四季與明年認列支出。

花旗在今年4月宣布退出包括台灣、南韓、大陸及泰國在內13個地區的消金業務，將專注在企業銀行與財富管理等業務，透過新加坡、香港、阿拉伯及倫敦的營運中心保持在歐洲、亞洲及中東的業務。

花旗宣布直接關閉南韓消金業務後，目前花旗僅將澳洲的消金業務以8.8億澳元（約新台幣160億）的價格賣給澳洲國民銀行，剩餘的業務仍在洽談中。

Mark Mason在近日一份聲明中說道，「就南韓的消金業務而言，停止該業務比繼續經營更具吸引力，退出南韓將有助於花旗釋放約20億美元的已分配的普通股。」