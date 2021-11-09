瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示：「預計2022年中國GDP實際增速可能從今年的7.6%放緩至5.4%。宏觀政策放鬆應能拉動基建投資回升，而缺電限產問題也有望在2022年消退。2023年，瑞銀預計中國GDP增速將進一步放緩至5%左右，接近潛在趨勢增速。」

汪濤發表2022及2023年2022-23年中國經濟展望最新報告，指出2022年房地產活動走弱可能拖累投資、而「零新增」防疫策略可能阻礙消費復甦，因此預計2022年中國GDP實際增速可能從今年的7.6%放緩至5.4%。明年出口增速可能降至10%、依然較為穩健。

經濟增長驅動力轉變、勢頭放緩，房地產活動可能繼續走弱。預計宏觀政策放鬆，槓桿率小幅上升，而未來幾年政府會繼續強調供應鏈安全穩定，進一步擴大市場開放，並持續推動數位化和技術升級、綠色發展和共同富裕。預測所面臨的風險主要來自與疫情相關的不確定性、尤其是中國大陸防疫相關的活動限制，房地產活動走弱的程度，以及政策放鬆的時點及力度。

汪濤認為，如果中國大陸「零新增」的防疫政策持續更長時間、或房地產活動出現更大程度的持續下跌，2022年GDP增速可能會降至4%。