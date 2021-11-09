現今幼兒園的教學模式，已經從大班的團體教學，轉變為重視個人學習的模式，但幼兒園的師生比卻40年不變，一直維持1：15。教師出身的台南市議員許又仁9日質詢時，直指此一師生比不符需求，已影響教學品質，建議調降為1：12；此事獲得市長黃偉哲的支持，黃還認為最好降為1：10。

台南市教育產業工會、台南市教師會日前召開「教師法與幼教議題研討會」，建議幼兒園的師生比應降為1：12，如此才能提升幼兒教育品質、改善教學環境；此案不僅獲得立委林宜瑾及陳以信、市議員王家貞與陳怡珍等11人連署，還達成跨黨派合作的共識。

許又仁今天質詢表示，目前的幼兒園多採混齡方式，加上又有弱勢生，卻仍維持40年不變的師生比1：15，顯然不符需求，已影響教學品質；目前有立委推動降低師生比為1：12，儘管法案還沒有審議，但金門縣已經提前實施。許又仁詢問黃偉哲對此事的看法？黃偉哲除支持調降外，更認為理想的比例應是1：10。

教育產業工會理事長陳葦芸說，幼教現場的勞動與情緒勞務相當繁重，1間教室內除有30名幼兒，還有不少特殊需求的幼兒，以及需要高度關懷的家庭，長期維持師生比1：15，讓幼教人員一直處在高壓的工作環境中，不利幼兒的學習與照顧，因此降低師生比刻不容緩。