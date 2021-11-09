受到面板出貨下滑以及面板跌價影響，面板廠10月營收下滑。群創（3481）公布2021年10月自結合併營收為268億元，較上月減少9％，較去年同期增加7.4％。

群創2021年10月大尺寸面板出貨量共計1204萬片，較上月減少7.1％，中小尺寸面板出貨量共計2459萬片，與上月減少15.1％。

群創表示，由於中國的雙減雙控政策及全球運輸動能不足的不確定性，營運面臨新的挑戰。大尺寸面板部分，電視面板產品進入傳統淡季，然年底適逢終端市場購物檔期，如雙十一、黑色星期五、雙十二、聖誕節等假期，或將帶動部分產品庫存回補需求。IT面板產品的需求仍維持穩定。中小尺寸面板部分也因傳統淡季，造成客戶備貨需求降低。公司預估第四季整體面板出貨量相較於上一季將減少約5％，平均出貨單價衰退約5～9％。公司將動態調整產品組合、提升產品附加價值以優化獲利。同時進行數位轉型及技術創新，降低產業循環影響。