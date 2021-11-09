澳洲新南威爾斯州一份報告指出，未施打COVID-19疫苗者，最後因重症住進加護病房或病故的風險高出16倍。當局表示，隨著澳洲準備與新型冠狀病毒共存，呼籲民眾盡速接種疫苗。

路透社報導，新南威爾斯州（NSW）衛生部門昨晚發布數據顯示，在6月16日至10月7日期間，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株而死亡的412人中，只有11%接種疫苗，死者平均年齡82歲。

而期間住進加護病房的患者中，只有約3%接種2劑疫苗。期間所有6萬1800起確診病例中，逾63%未接種疫苗。

新南威爾斯州衛生首長項特（Kerry Chant）在一份聲明中表示：「接種2劑疫苗的年輕人感染率較低，幾乎沒有重症；而這個年齡層未接種疫苗者，感染和住院風險則較大。」

這份報告調查結果，與美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據一致。CDC在9月指出，未接種疫苗者死於COVID-19的風險，是完整接種2劑疫苗者的11倍。

澳洲今年大部分時間都沒有傳出疫情，直到6月爆發高度傳染性的Delta變異株疫情，導致2個最大城市雪梨和墨爾本及首都坎培拉長達數月封城。

雪梨和墨爾本在疫苗覆蓋率分別達到70%和80%的目標後，皆逐步鬆綁嚴格的防疫限制。但雪梨所在地新南威爾斯州，16歲以上人口第一劑疫苗覆蓋率達到近94%後，疫苗接種進度似乎停滯。

澳洲感染Delta變異株的病例，占累計1841起死亡病例中的一半以上，以及近18萬3000起感染病例的約87%。然而，自7月以來疫苗接種率大幅提高後，染疫死亡率已比去年低。