今年3月16日騰龍遊覽車於台9線撞上山壁，造成6死39傷，但此前宜蘭地檢署遲未把事故車交給國家運輸安全調查委員會調查，導致運安會日前才拿到事故車；運安會主委楊宏智今（15）日赴立法院交通委員會報告111年度預算前受訪指出，騰龍遊覽車事故報告大約再2個月可出爐，另台鐵太魯閣號事故預期明年5月前可出爐最終調查報告。

楊宏智隨後報告111年度預算時也說明近期關注重大運輸事故後續辦理情況。他表示由於宜蘭地檢署扣留事故車查驗，運安會調查人員無法即時檢測車輛結構、動力系統，使得調查受阻。經過運安會協商之後，雙方初步建立溝通管道，並分別指定主要聯絡人員，10月底共同完成建立運安會與檢察機關為調查重大運輸事故與偵查刑事犯罪協調聯繫窗口名冊。

楊宏智10月6日前往立法院報告時，曾指出事實資料報告預期會晚5個月才能出爐，原因是宜蘭地檢署遲未把事故車輛交給調查人員做第一線調查。楊宏智昨日表示，騰龍遊覽車事故報告大約再2個月，也就是明年1月左右可出爐。

他並補充，現在運安會手上的案子很多，但是運安會希望再怎麼大的事故都能在1年內繳出事故報告，像今年4月2日台鐵太魯閣號事故，預期明年5月前就可出爐最終調查報告。運安會甫於8月23日公布台鐵太魯閣號事故調查的第一部份事實資料報告。