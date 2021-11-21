基隆市110學年度學生音樂暨鄉土歌謠比賽成功落幕，各類組第一名將代表基隆參與明年全國賽，總計團隊組25隊、個人組31人。

教育處長林祝里表示，為提升學生音樂素養、選拔優秀團隊，11月15日至19日分別於七堵國小、崇右影藝科技大學、中山高中舉行學生音樂暨鄉土歌謠比賽，這次賽事團體項目1217人、45隊，個人項目102人，總計1319人，雖受疫情影響練習，但各校團隊及學生仍全心投入，展現年度成果。

這次比賽分為，國小、國中、高中職及大專之個人及團體組。比賽共55場次，項目分為，國樂合奏、絲竹室內樂合奏、國樂獨奏、行進管樂、管樂合奏、打擊樂合奏、管弦樂合奏、弦樂合奏、室內樂重奏、直笛合奏、合唱、師生鄉土歌謠、鋼琴獨奏、弦樂獨奏。

比賽結果出爐，建德國中管樂合奏，以專業演奏技巧、再度蟬連冠軍，拿下連2年特優成績；這次獲獎最多項目為基隆高中，包括2項特優、3項優等；其中絲竹樂團睽違10年再次參賽，一舉拿下絲竹室內樂合奏特優；而本年度獲得特優的還有二胡獨奏項目二位學生，分別為百福國中同學胡育慈、基隆高中同學陳柏廷。

教育處指出，比賽各類組第一名，共計團體組25隊、個人組31人，將代表本市參加明年3月全國學生音樂比賽，以及4月的全國師生鄉土歌謠比賽。