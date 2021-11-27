金曲台語歌后曹雅雯首次加入Legacy 年度盛會「都市女聲」系列演唱會，27日在台北華山Legacy舉辦「曹雅雯/Olivia Tsao Chill是自本」演唱會，這也是她今年在金曲獎掄四大獎後首度在台北開唱，原本就準備豐富歌單的她特別準備了自己招牌的「翻白眼」表情口罩要送給每位的歌迷。

由於開唱當天正逢自己35歲生日前夕，屆時現場將提前與歌迷一起共度生日，提前許下生日願望的曹雅雯最希望的就是「身體健康」，原來前陣子因為嚴重胃食道逆流而發生俗稱「火燒心」(台語)的狀況，喉嚨因為胃酸到留而影響到聲帶而會偶爾「燒聲」(台語，沙啞之意)，身體也感到不舒服。

除了最近積極找醫生治療外，這次為了開唱，曹雅雯還特別自己下三禁令—禁辣、禁酒、禁熬夜，她表示：「我是一個很無辣不歡的人，加上自己平常也愛小酌幾杯，不過現在被醫生警告不能吃任何刺激性的食物，為了自己的喉嚨跟身體，也只能乖乖聽醫生的話先乖乖的。」

不過她最近因為開唱，加上得獎後工作活動邀約滿檔，跨年活動也將連趕中部兩場，而且還又接下主持棒與浩子、金曲歌王蕭煌奇一起主持新的音樂節目，讓曹雅雯忙到「蠟燭三頭燒」，以致於自己連去「照胃鏡」的時間都沒有，她苦笑說：「最近真的太忙！醫生都一直要我先去照胃鏡，不過翻翻行事曆，我似乎只能排到明年一月檔期才有時間去照，只能先撐一下，然後繼續嚴格飲食控制。」