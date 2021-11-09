資訊服務廠精誠(6214)、虎門科技(6791)公布10月營收，均創歷年同期新高，精誠10月營收23.33億元，年增52.28％，累計前10月營收242.85億元，年增29.69％。虎門10月營收0.42億元，年增11.27％，累計前10月營收3.35億元，年減1.54％。

精誠10月營收較去年同期大幅成長，主要貢獻來自於因疫情持續增溫的電商平台與遠距辦公等雲服務，此外，由於第4季為政府專案旺季，包括資安服務、指數型科技人才委外維運服務等大型專案驗收認列，都為營收帶來貢獻。另外，精誠持續掌握金融業、電信業以及政府機構等客戶數位轉型商機，也帶動營收成長。

新冠肺炎疫情加速了全球企業部署雲端與數位化轉型，虎門長期協助客戶解決軟硬體工具問題，已預先感受到雲端運算趨勢，提前進行相關的開發，現階段所有開發案都在雲端平台上進行。後疫情時代，5G基礎建設逐漸普及，半導體需求爆發引領國內電子產業景氣展望樂觀；傳統產業也在全球供應鏈洗牌後，凸顯國內企業競爭力，CAE市場需求持續成長，虎門將是最大受惠者。

虎門表示，下半年客戶採購預算回到正軌，公司營收也逐漸追上去年表現，第4季為傳統旺季，預期營收將再較第3季增加，全年營收力拚保持成長。