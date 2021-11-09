中國大陸以驗出介殼蟲為由，禁止我鳳梨釋迦出口至大陸。民進黨立委劉櫂豪今天質詢農委會主委陳吉仲，對於台東鳳梨釋迦的處理。陳吉仲在立法院向農民保證，內外銷絕對都超過5000公噸，加工業者也會採購3000公噸，1.3萬公噸銷售他保證一定做到。

台東縣長饒慶鈴日前質疑中央未和中國大陸溝通，陳吉仲說，已經多次跟中國反應，也上訴到WTO，「對岸都是已讀不回」，農委會已經盡最大力量，期待地方政府可以跟農委會互相配合。

陳吉仲也在立法院保證，內外銷都能賣超過5000公噸，加工業者也來談了，他有信心能賣出3000公噸，鳳梨釋迦在生鮮部分，已經可以拉到香港、新加坡等地，零下40度冷凍的鳳梨釋迦，也會作為食品外銷去日本。

陳吉仲呼籲台東縣政府，應該要團結起來，跟農委會一起合作，農委會很樂意把加工、外銷、內銷同時執行到位。

劉櫂豪問陳吉仲，究竟有沒有跟大陸協商？陳吉仲說，今年7月就回應給中國海關總局，已經跟他們講改善措施了，一般提完改善措施後，幾乎沒有國家會片面禁止輸入，薰蒸就可以輸入了，但中國還是片面禁止，他也質疑，鳳梨不可以到中國卻可以到日本，日本的要求明明更嚴格。陳吉仲也說，目前生產端也在極力改善，冷鏈都會做好配套。