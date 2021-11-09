俄羅斯航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）

打造航母不僅要投入龐大的技術和資金，也考驗造船業跨領域的專業能力。然而，設計和建造只占了考驗的一半。一旦完工後，這些龐然大物必須配以適當的人員，並接受恰當的維修。

不過，據《國家利益》（The National Interest）網報導，面對繁多的挑戰，上世紀打造的航母會遭遇失敗，也就不令人意外了，而至今最差的航母為：

*「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）

1990年代初時，俄羅斯海軍從蘇聯手裡接收了唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）。它不僅是現役最糟的航母，更是近幾十年來最慘的航母，服役期間衰事連連。

2016年它到敘利亞出任務時，摔了好幾架戰機。2017年時，又因為浮動船塢沉沒，一台起重機砸穿艦身，而被迫暫停服役。2019年底時，由於例行焊接作業出差錯，以致大火焚身，造成約10億美元（約277億台幣）的損失，還導致兩死十幾人傷。儘管它命運多舛，但仍預定2023年重新服役。

*泰國現役航母查克里·納呂貝特號（HTMS Chakri Naruebet）

泰國第一艘，也是唯一的航母查克里·納呂貝特號（HTMS Chakri Naruebet）是由西班牙巴贊（Bazan）造船廠所打造，並於1977年3月服役。

這艘輕航母的艦載機是由攻擊直升機，還有「獵鷹」（Harrier）式垂直/短場起降戰機所組成。2000年代時，它為了一連串救災行動而部署。不過，由於經費不時短缺，最後淪為昂貴的擺飾。最近的報告說，它每個月最多大概只會出海1次，進行例行訓練。

*「遊騎兵」號（USS Ranger）航母

它是美國海軍專門打造的第一艘航母，並於1934年服役，但卻因一堆不優的打造決策而體質不佳。它相當小，武器不多，並缺乏保護。由於它不適合部署太平洋戰區，用來對付日本皇軍，因此被派到大西洋，從事沒那麼緊張的任務，並早在1944年轉為訓練航母，並於1946年退役。

*「遼寧」艦

它是解放軍第一艘航母，是由中方從烏克蘭買來的未完工庫茲涅佐夫級（Kuznetsov Class）航母改造而來。

雖然它號稱有迅速升級的零組件，但不時出現電力故障。2010年代時，它大致已淪為訓練艦。據說它近年接受了改裝整修，但這些所謂改良和維修的程度仍不清楚。

*「信濃」號航母

它是日本海軍的第3艘大和級戰艦，打造時高層中有一派想要讓它成為專用航母，也有人既想要用它來當重武裝支援艦，又希望它能運載大批戰機。

由於第二次世界大戰時期日軍迫切需要它服役，因此它1944年11月在未完成的情況下，就匆匆入列。不過，它才從橫須賀海軍工廠移至吳海軍工廠完成裝修，就被被返航的美軍潛艦「射水魚」號（USS Archerfish）擊沉，導致791人喪生，為至今服役時間最短的航母。