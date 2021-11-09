以自閉症者為主題的紀錄片《地球迷航》即將上映，導演將自閉症者繪製的圖畫結合動畫，展現他們的天賦及獨特創作風格。屏東勝利之家21歲重度自閉症青年林軒丞，同樣有著達人等級「拼圖技能」，千片拼圖僅需1個多小時便能完成，機構也推出代客拼圖，讓他發揮所長、展現能力。

屏東勝利之家主任陳秀琴表示，林軒丞有著靈巧雙手、敏銳圖像思考力，在幼稚園時期，因不善與人互動、缺少言語表達，家人帶他就醫檢查才發現為自閉症。

童年時期，林爸爸購買兒童拼圖給軒丞玩，發現他能專注又迅速完成；直到小六，只需1個多小時就能完成1000片拼圖，初到機構接受服務時，教保老師透過「拼圖」成為他進步的幫手。

因沒有口語表達能力，參與活動時軒丞偶爾會大叫或從椅子跳起，為幫助他適應新生活及展開自理能力訓練，教保員與他溝通，只要參與活動10分鐘，就能去拼圖。

且過去軒丞無法分辨衣物是否穿過，經常混在一起，但獲悉他對圖案的敏銳，老師在衣櫃標示圖片並耐心提醒，教導他區分汙衣丟到洗衣籃內，現在不僅能完成自理任務，做完還會「比讚」給老師回應。

勝利之家希望輔助軒丞適性發展，並擁有自我實現成就感，陳秀琴表示，拼圖對他來說不僅是專長，更是生活中最熱愛的事物。但千片以上拼圖所費不貲，中心或家庭難以持續添購大量新拼圖，因此和家人討論後，規畫展開工作訓練，幫助他透過熱愛的事物接案工作。

目前透過接案「代客拼圖」，讓專屬於他的圖像思考力及固著力得到發揮，並靠自己力量，長久投入在喜好中，收入將直接匯入軒丞儲蓄帳戶，學習儲蓄及零用錢使用訓練。