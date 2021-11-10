法國沒斷層地震帶？ 學者狠打臉後 蘇貞昌「改口」了

國民黨立委羅明才昨(9日)在立法院質詢行政院長蘇貞昌「是否能向核能大國法國取經，興建第五核能電廠？」蘇貞昌回應「法國沒有地震斷層帶」讓羅一時語塞，此事引發外界關注。但有學者打臉蘇是「睜眼說瞎話」，直言法國並非沒地震帶。對此，蘇貞昌也有最新回應。

蘇貞昌今(10)日出席2021「創意內容大會TCCF」開幕式，接受媒體聯訪時表示，針對學者所言，回應表示如果要更精準的來講，法國只有東南部很小一塊有地震帶，而法國的地震頻率非常少、規模非常小，他們也沒把核電廠建在地震斷層帶上。蘇此說法與昨天肯定的語氣已不同。

清華大學系統與工程系的葉宗洸教授，昨在政論節目「這!不是新聞 」連續第3天談核能問題，當主持人陳斐娟問到如何看羅明才與蘇貞昌的質詢時，葉教授表示：「蘇貞昌院長是睜眼說瞎話，也很瞎，他(竟)說法國沒有斷層。」他說，「我們隨便從Google上一找，就知道法國確實存在斷層，而且被衛星找了出來，而且法國在2019年11月，發生過震度5的地震，所以法國有沒有斷層？當然有。」