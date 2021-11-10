臺北市是一個蘊涵多元文化的城市，而原住民族人早期來到臺北都會打拼，也造就了這一個都市的偉大，臺北市政府原住民族事務委員會，為了呈現城市的多元，也為了讓更多市民朋友欣賞到精彩的樂舞文化，今年將舉辦「臺北市原住民族文化節」，這次的內容將以林班歌的再傳唱為主題，推出系列精彩的活動與節目，並在11月10日（星期三）於市府一樓大廳舉辦活動宣傳記者會。

今年將舉辦「臺北市原住民族文化節」，這次的內容將以林班歌的再傳唱為主題，彰顯臺北市原住民族為城市奮鬥的成就與驕傲。(北市原民會提供)

今年將舉辦「臺北市原住民族文化節」，這次的內容將以林班歌的再傳唱為主題，彰顯臺北市原住民族為城市奮鬥的成就與驕傲。(北市原民會提供)

臺北市有著許多由原住民族人共同參與建構的足跡，半世紀以來，大家共睹臺灣整體工商業發展，臺北市快速擠身國際城市，也吸引原住民族人大量移入，共同參與了臺北101大樓、中正紀念堂、臺北車站等許多臺北市著名的地標建築工事，也帶來豐富精采的各族群文化特色。因此，年度的原住民族文化盛事也希望能彰顯臺北市原住民族為城市奮鬥的成就與驕傲。而在族人們辛苦工作之餘，為排遣思鄉之情，彈著吉他高唱林班歌就成了大家於休息時最常見的娛樂，而此也形成了都市原住民的音樂文化形態。

今年將舉辦「臺北市原住民族文化節」，這次的內容將以林班歌的再傳唱為主題，彰顯臺北市原住民族為城市奮鬥的成就與驕傲。(北市原民會提供)

為了讓二、三十年前曾在大臺北各工程工地中所聽到的城市林班歌，能夠再次傳唱，今年度的文化節活動，首先透過開放徵件的方式，募集最好的活動主題名稱與主題曲，作為「臺北市原住民族文化節」意象宣傳的行銷亮點。此外，將舉辦一系列的原住民族文化活動，從已經開跑並將於11月15日截止收件的主題名稱與主題曲募集活動，再到11月20日的「原住民林班歌大賽」、11月28日原住民族文化節當日，從下午開始的表演活動，豐富文化內涵的「樂舞展演」及原力四射的「青年之夜」，一直延伸到12月1日於凱達格蘭文化館展出的年度成果特展，以系列活動來展現臺北市都市原住民獨特魅力，結合部落與都市不同的生活樣態下，融合出臺北市的多元文化特色。