青少年究竟要不要打第二劑BNT？衛福部長陳時中今天給答案，決定暫緩國內12至17歲青少年接種，兩周後再決定要不要施打。

立法院衛環委員會今邀陳時中進行備詢，國民黨立委楊瓊瓔質詢時提到，現在國外已開始要對5到11歲孩童進行接種，國內現在卻還未定案12至17歲要不要接種第二劑BNT，許多家長都在問，到底要不要讓孩子打疫苗？

陳時中回應，專家委員會最近討論，決定暫緩青少年施打第二劑BNT，距離青少年打第一劑的時間已有六周，先決定延長等候時間至十周，到時候再決定是否讓青少年接種。

陳時中說，接下來這幾周，會請專家、醫師審視國內目前發生的16件心肌炎個案，釐清究竟是否與BNT疫苗有關，同時也要跟國際上的發生率進行比較，才能做出最妥適的決定。

至於5至11歲要不要接軌國際開始施打？陳時中說，現階段先解決青少年的第二劑疫苗問題，因此不會討論5至11歲孩童的接種政策。