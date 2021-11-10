台灣嘻哈天團「玖壹壹」，結合台灣在地特色與新潮流，走出獨特的音樂風格，受到各年齡層喜愛，也因此四處可見到他們的代言廣告，而歌紅人紅，團員們私下生活備受關注，其中，團長「春風」被週刊直擊大白天帶熟女上摩鐵，兩人關係引發外界遐想，事發後，經紀人希望大家別過度聯想，春風也在IG親自開口發聲。

《鏡週刊》報導，4年前曾經拍到春風帶著行李與白帽女相會，兩人共乘一輛計程車，他還霸氣對女方說：「先到車上等我！」，進入摩鐵過了一夜，但事後春風透過經紀人澄清，跟對方只是好友，當天春風是送女方回去飯店，「單純聊天而已」。

春風透過IG限動發聲。(取材自911_eo IG)

如今春風被拍到帶女生上「商旅」休息，竟跟4年前是同一個女生，途中女方還穿戴口罩、墨鏡到便利商店，快速拿了個小盒子結帳後返回房間，反覆比對後發現是保險套，兩人則在房間休息時數快到時，分別離開，對此，春風的經紀人解釋，那個商旅是他來台北出差時的落腳處，「希望外界不要過度聯想」。

如今春風帶妹開房的消息傳開，引發外界熱議，春風本人稍早也在IG兩度發布限時動態，都是黑底圖上寫白字，較早的一篇寫著：「現在新聞都隨便泉（編故事之意）？先泉先贏？」，隨後又po一篇，嚴詞表示：「無中生有，自導自演」，雖文中皆未提及新聞內容，但眾人皆聯想到這應該是他對偷拍事件的回應。