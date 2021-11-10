「只要學生有困難，我們就來幫忙找資源！」桃園市東興國中10日舉辦36周年校慶活動，學校為傳達「善」的信念，在公益團體支持贊助下，成立「善興食物銀行」，在校園內儲備食物資源，讓弱勢家庭孩子們能夠三餐溫飽，安心就學，落實資源不浪費，台灣無飢餓！

桃園市東興國中10日舉辦36周年校慶活動，成立「善興食物銀行」，讓弱勢家庭孩子們能夠三餐溫飽，安心就學。(蔡依珍攝)

「看見孩子的需要，給予最即時的幫助！」東興國中校長林祺文說，學校經常為經濟弱勢學生或突遭變故家庭，尋求社會公益團體的資源，為了讓這些資源能具有儲備的概念與永續經營發展，一直期盼有一天能在東興校園建立食物銀行，讓弱勢家庭的孩子們能夠三餐溫飽，安心就學。

桃園市東興國中10日舉辦36周年校慶活動，成立「善興食物銀行」，讓弱勢家庭孩子們能夠三餐溫飽，安心就學。(蔡依珍攝)

桃園市東興國中10日舉辦36周年校慶活動，成立「善興食物銀行」，讓弱勢家庭孩子們能夠三餐溫飽，安心就學。(蔡依珍攝)

在「社團法人桃園市MAP美途公益協會」的支持與贊助下，順利在東興國中36周年校慶中，正式掛牌成立「善興食物銀行」，希望透過善心的捐助，響應食物銀行義舉，幫助孩子安心就學，實現教育均等的理想，讓傳愛的善行產生正向循環。

桃園市東興國中10日舉辦36周年校慶活動，成立「善興食物銀行」，讓弱勢家庭孩子們能夠三餐溫飽，安心就學。(蔡依珍攝)

校方指出，特別選在東興校慶，也鼓勵學生點燃心中的熱情，追求人生的理想與希望，同時實踐行善的內涵與意義，期許每個孩子都能「心存善念、行善傳愛，己立立人、貢獻社會」，以作為現代公民的共好素養。

桃園市東興國中10日舉辦36周年校慶活動，成立「善興食物銀行」，讓弱勢家庭孩子們能夠三餐溫飽，安心就學。(蔡依珍攝)

東興國中也希望社會各界能踴躍捐助，為每一個需要幫助的家庭提供善意的暖心，為基層的教育點燃希望的火燭。