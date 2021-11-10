台翰（1336）今日公布2021年10月合併營收2.07億元，受惠於東南亞疫情逐漸走緩後，創造公司越南、菲律賓廠的營運回升，推進10月營收較上月成長16.29％，創2019年11月以來新高紀錄；累計今年前十月合併營收17.05億元，年增9.88％。

COVID-19掀起遠距教學、居家辦公的需求強勁拉升，也推進了多功能事務機的市場規模持續放大，然離全球解禁，讓主要晶片生產廠回升產能至以往水準仍需要一段時間，導致台翰的印表機主要客戶目前仍面臨晶片短缺、疫情蔓延等不確定性問題，考驗了公司在產能調配上的彈性度。

雖第四季進入中國十一長假及聖誕節假期、工作天數較少，不利整體營運的成長表現，但觀察越南已在制定計畫，將防疫目標由「清零」轉為與病毒共存，有望逐步解除封鎖，而菲律賓的疫情感染人數已從高峰逐步往下降，並朝針對性的區域性封鎖前進，台翰認為，11月以後東南亞廠營運有機會逐步恢復，目前已規劃在復工後將積極趕進度，加上新開發一系列投影機、多功能事務機、Portable Device、家用電器等新產品逐步量產出貨，有助未來創造台翰營運長期穩健。