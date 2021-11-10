玉山10日清晨降下冰霰，往玉山頂路徑，鋪上了一層白霜，玉管處呼籲山友注意路況溼滑，登頂須具備雪地裝備及經驗。（達邦國小老師提供／黃國峰南投傳真）

玉山10日清晨降下冰霰，登玉山頂山友，直呼好幸運，拿起手機紀錄興奮一刻。（達邦國小老師提供／黃國峰南投傳真）

玉山10日清晨降下冰霰，玉管處呼籲山友注意路況溼滑、氣溫驟降、又有強勁風、能見度不佳，要注意保暖，登頂須具備雪地裝備及經驗。（達邦國小老師提供／黃國峰南投傳真）

除合歡山下冰霰，玉山國家公園風景區，有登山客10日清晨登玉山山頂過程，也遇到強勁風勢下，如雨勢的冰霰，興奮得大呼「下雪！下雪！好幸運！」

玉山國家公園指出，玉山主峰步道風口至主峰頂部分路段步道濕滑，這幾天預登頂山友注意路況溼滑、氣溫驟降、又有強勁風、能見度不佳，要注意保暖，登頂須具備雪地裝備及經驗。

玉管處副處長盧淑妃指出，未來鋒面若持續，冰霰情況還會出現，請山友小心，而雪季加強管制，需雪線達到白木林，排雲山莊積雪達5公分，才會啟動管制，目前加強實施雪地柔性勸導服務。