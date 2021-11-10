澳洲一名男子杜蘭特(Kane Durrant)在叢林工作時，為了協助一條近3公尺的巨蟒離開，抓蛇經驗豐富的他，就用右手將這條巨蟒抓起來，不料蟒蛇頭轉過來，瞬間張開血盆大口，狠咬住他的手腕，當場動脈被咬斷，血流如注，連醫生見狀也驚：「這是我看過最嚴重的蛇咬傷事件。」

杜蘭特育有3名孩子，現年32 歲，常在臉書分享驚悚的受傷照，其中一張照片是他手腕有2條超深的恐怖血痕，造成的原因是他被一條沿海地毯蟒(Coastal Carpet Python)咬傷，而且差點要了他的命。

3寶爸將巨蟒拿起來放在手上，下秒遭狠咬切斷脈。

杜蘭特說，這件事發生在9月新南威爾斯州一處工地，當時他在工作時工作被這條蟒蛇擋在路上，於是輕輕將牠抓起放在手上，想幫助安全過馬路，沒想到正要把蛇放下時，蟒蛇卻突然轉過頭瞬間咬住他的右手腕，杜蘭特回想說：「牠的牙齒就像兩把刀刺進我的手，傷口深到可以看到動脈」。

杜蘭特赴醫才發現動脈被蟒蛇的利牙切斷，讓他必需緊急進行手術修復。當時醫生告訴他，這是他見過最嚴重的蛇咬傷事件。

據了解，杜蘭特平常一周會救10至20條蛇，以他對蛇的了解，「地毯蟒」其實不太會主動發動攻擊，要不是那天自己主動碰牠，否則不會被咬。