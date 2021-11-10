「國家產業創新獎」素有產業創新奧斯卡獎美譽，經濟部10日揭曉第7屆得獎作品及獲獎人，逢甲大學企管系講座教授佘日新榮獲個人獎項「產學貢獻獎」，與16家產學研組織單位、13個團隊及14位個人獎項得主，樹立產學創新典範。

逢甲大學指出，講座教授佘日新以智慧財產權專業背景為核心，結合技術能量與產業需求，致力於新興產業的發展，把國內具競爭力的研發成果，以平台模式與商模創新推往國際市場，近年來投入國際級生技醫材產業平台的建構。

佘日新在產學平台上，首創一站服務之研發到上市的加速器，逢甲大學表示，成功整合30間公民營單位，跨越4個部會與相關法人，為科技部建構跨部會「國研醫材創價聯盟」，是國際上僅見的醫療器材加速平台，吸引許多國際新創團隊，有效促成我國醫材產業發展與國際接軌。

上述獲獎者均出席10日舉行的「110年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮」，副總統賴清德親自與會，並表示，大疫時代來臨，全球經濟產業情勢產生劇烈變化，疫情造成許多不確定變因，期許產業能持續研發創新，展現靈活應變能力，才能厚實底蘊，進而在變動的時代中開創新局。

經濟部表示，獲獎案例中，除了可以看見製造業、科技業更加積極結合創新科技，精進產業核心技術，其他產業領域也開始跨域串聯5G、物聯網、AI等智慧科技，打造多元應用服務，包括智慧運輸、智慧醫療、智慧農業、智慧倉儲等，期待將來開創藍海市場，展現臺灣產業具多元性的創新面向。

佘日新長期結合產學，專研於專利與產業發展，大學任教同時借調於國家實驗研究院、中衛發展中心，20多年來致力於橋接產業界與學術界，舉凡技術智財規劃與商品化、營運模式創新、生態與平台建置、效益導向的生態系統整合，均以促進產業發展的價值創造為目標，結合公、私部門的資源條件，開創獨特的競爭優勢。