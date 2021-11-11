三峽男提醒闖紅燈騎士看路遭痛毆 警鎖定車牌追蹤

新北市三峽區三樹路7日晚間發生一起糾紛案，羅姓男子近期在網路指控，有一對騎車雙載的男女闖紅燈，被他提醒後，竟將他攔下痛毆，導致他全身多處擦挫傷，而對方毆打完後就騎車逃逸。對此，三峽分局表示，羅男已至警局提告，警方已擴大調閱監視器比對，鎖定涉案人車牌，將通知對方到案說明。

羅男在臉書「我是三峽人」指控，7日晚間他行經三峽介壽路民生路口時，有一對沒有戴安全帽的雙載男女闖紅燈，差點出車禍，而他看了對方幾眼，叫他們小心看路，未料對方卻追車將他攔下，並開始拳打腳踢，而鄰近的檳榔攤老闆卻未伸出援手，令他感到心寒，只好自行驗傷提告。

三峽分局表示，羅男頭頸部、胸部、手部及膝部都有擦挫傷，目前警方已依規定受理積極偵辦中，並擴大調閱現場監視器畫面及路口監視器畫面比對，已鎖定涉案車輛車牌，後續將依程序通知林姓車主到案說明，釐清案情並依法究辦。