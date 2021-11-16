登門討債起口角 爆流血衝突

新北市中和區34歲陳姓男子與36歲黃姓男子有14萬元債務，本月14日凌晨，黃男夥同4人到秀朗路登門找陳男討債，雙方爆發肢體衝突，陳男混亂中遭菜刀砍傷頭部，所幸未傷及要害，黃男等人隨即逃離現場。

中和警分局獲報派員到場，傷者送醫後已無大礙，經被害人指述及擴大調閱監視器，迅速鎖定黃嫌等5人涉案，當天即至黃男住處將其逮捕，並陸續逮捕其他共犯到案。偵訊後，全案依殺人未遂罪嫌送辦。