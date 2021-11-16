命大！新北5惡煞登門討債 欠債男慘遭「菜刀砍頭」幸未傷及要害 15:572021/11/16 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和區36歲黃姓男子與34歲陳姓男子有14萬元債務，黃男夥同4人登門找陳男討債，雙方爆發肢體衝突。（翻攝自影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 登門討債起口角 爆流血衝突 訂閱影音： 中時新聞網 新北市中和區34歲陳姓男子與36歲黃姓男子有14萬元債務，本月14日凌晨，黃男夥同4人到秀朗路登門找陳男討債，雙方爆發肢體衝突，陳男混亂中遭菜刀砍傷頭部，所幸未傷及要害，黃男等人隨即逃離現場。 中和警分局獲報派員到場，傷者送醫後已無大礙，經被害人指述及擴大調閱監視器，迅速鎖定黃嫌等5人涉案，當天即至黃男住處將其逮捕，並陸續逮捕其他共犯到案。偵訊後，全案依殺人未遂罪嫌送辦。 舒默促拜登 釋出戰略石油儲備 瑪莎惡煞牽連全台地下賭博 百億下注金全蒸發博弈主抓狂 #黃男 #登門 #討債 #陳男 #逮捕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警抄博弈網站 斷海神惡煞金流 04:102021/11/16 社會新聞 門禁漏洞 退伍少校夜闖左營軍區 04:102021/11/16 社會新聞 狠鴛鴦絞殺檳榔西施逍遙22年 「過期」免賠被害家屬 14:072021/11/16 社會 瑪莎拉蒂惡煞背後賭博集團5人被逮 檢訊後金主以70萬元交保 03:022021/11/16 社會 Fed新主席誰出線？ 拜登二選一 04:102021/11/16 全球財經 徐生明盃將至 陳柏毓講師初體驗 04:102021/11/16 運動天地 習近平和拜登上半場視訊會談結束 歷時近2小時 11:072021/11/16 兩岸 永和大陳都更簽約 拚6年入住 04:102021/11/16 地方新聞 戀情「住」攻 台北喜來登約會住宿專案滿室浪漫 10:312021/11/16 生活 《半導體》Q4營收拚高 穎崴登7月高價 10:342021/11/16 財經 拜登重申不支持「台獨」顯示台灣問題是重中之重 13:402021/11/16 兩岸 社會熱門新聞 上課鐘響國一女獨自往外走 下一秒倒臥血泊中 - 社會 2女吃男同學乾拌麵昏厥無意識 竟遭摻「大麻油」崩潰了 - 社會 寒夜見婦人衣衫單薄 暖心超商店員一善舉結果超展開 - 社會 瑪莎惡煞牽連全台地下賭博 百億下注金全蒸發博弈主抓狂 - 社會 大甲「棒球隊」狠砸賓士又是媽媽的車 被害者爸爸遭爆是警察 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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