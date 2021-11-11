彰化縣警局在傾倒廢棄物及危險駕駛熱區路段之台61線建置77支鏡頭、台17線建置351支鏡頭、東螺溪沿線建置104支鏡頭。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美11日前往縣警局視察監視系統建置成效。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局佈下「天眼防衛網」，六都以外第一，今年刑案刑案破獲率98.08％，移送違反廢棄物清理法45件120人，查獲飆車等21件、車輛改造等138件，近3年來投入2.4億元建置9859支監視鏡頭，縣長王惠美承諾，明年還要再投入1.29億元。

彰化縣警察局表示，為加強查緝環保犯罪、防制危險駕駛及維護校園安全，在傾倒廢棄物及危險駕駛熱區路段之台61線建置77支鏡頭、台17線建置351支鏡頭、東螺溪沿線建置104支鏡頭；各校園周遭設置1706支鏡頭，建構安全廊道。

警方統計，今年度刑案破獲率大幅提升，現場攔查及運用監視器追查，共計移送違反廢棄物清理法案件45件120人；國慶假期田中高鐵站區、彰濱工業區群聚飆車，經調閱監視器追查，計移送公共危險罪6案，查扣涉案機車5部、告發交通違規21件、函請監理站改裝車輛52件、寄告誡單138件；年刑案刑案破獲率更達98.08％，運用監視器偵破芬園槍擊案、東螺溪流失案等，打擊犯罪的執行成效斐然。

縣長王惠美11日前往縣警局視察監視系統建置成效，表示除了編列經費汰舊換新警用汽車134輛、機車246輛及落成啟用大埔派出所、莿桐派出所之外，分別於2019年編列7807萬元、2020年編列7289萬元及2021年編列9800萬元，投入建置「天眼防衛網」監視系統，明年還要編列1億2900萬元投入，預計明年鏡頭數將逾上萬支，讓犯罪無所遁形。