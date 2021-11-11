1111人力銀行歷時3個月的「2021年幸福企業」票選活動，吸引逾2千家企業共襄盛舉，由上半族投出近200萬票，選出心目中的幸福企業，11日舉辦「幸福企業頒獎典禮」。兆豐證券歷經網路票選、評審團評比，成功脫穎而出，榮獲金融管顧類「2021年幸福企業-金獎」。

兆豐證券副總經理暨發言人龔清賢表示，公司依勞動相關法令照顧員工是最基本的低標，兆豐證券除為員工打造優質工作環境，對於員工敘薪、獎酬、升遷訂有公平合理的制度，今年在董事長、總經理睿智領導及員工努力耕耘下，獲利創併入金控以來新高紀錄，將與員工共享榮耀。

兆豐證券除以「善盡責任」態度照顧員工，榮獲人力銀行網路票選金融管顧類「幸福企業-金獎」外，今年以來也因秉持誠信經營原則，以「公平待客」精神對待客戶，蟬連金管會評核券商「公平待客」名列前20％；兆豐證券並在今年啟動「照亮幸福」公益關懷列車，舉辦關懷弱勢兒童、贈送社服團體物資、參與北海岸淨灘等活動，以及向在地果農採購優質農產品贈送守護國門的衛福部桃園醫院的醫護人員，透過善的正向循環，為社會共榮目標而努力。