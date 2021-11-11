前駐泰國代表李應元於今（11）日晚間因「壺腹癌」在台大醫院過世，享壽68歲。對此，台南市長黃偉哲在臉書發文哀悼「老戰友」，並感嘆，李應元前輩，「心心念念為臺灣」。

駐泰國代表李應元因感染大腸桿菌身體不適，8月初向蔡英文總統提出辭呈，回國進行調理與醫療。李應元8月26日離任返台，明顯身形型消瘦，與往日形體大有不同，見到媒體前來採訪，仍然很有精神地道謝、並雙手合十謝謝大家。

總統府8月4日發布總統令，李應元已准辭職，應予免職，自9月1日生效。李應元當天發表公開信表示，今年5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，唯恐有負職務所託，與家人商議後，決定向蔡總統提出辭職，以便回國進行調理與醫療。

李應元於今（11）日晚間傳出因「壺腹癌」在台大醫院過世，享壽68歲。台南市長黃偉哲11日在臉書表示，李應元一生「心心念念為臺灣」。