目前正值航空貨運傳統旺季，又受惠海運轉移空運的短期需求發酵下，航空雙雄華航、長榮航股價接連飆漲數天之久，有網友的爸爸10年前買進約3、40張的華航，豈料一套就是10年，如今難得能解套，是否能趁機解套？但有網友認為，都被套這麼久，代表不差這些錢，不如擺到解封再賣，看能否順勢獲利一筆。

美西塞港情形不見緩解，然恰逢美國購物旺季，不少零售商轉向航空運輸，進而推升空運運價走高。長榮航、華航10月營收同繳佳績，長榮航營收達103.72億元，月增21.76%，年增57.18%，創下從2020年2月以來新高；華航營收為149.45億元，月增14.56%，年增54.82%，也是自2019年9月以來新高紀錄。

受惠運價走高、美國旅遊解禁等利多的激勵，航空雙雄長榮航、華航股價自10月27日的每股18.15元、16.2元，連續飆漲11天，漲幅高達約50%。長榮航今（11日）上漲5.24%，盤中最高來到27.7元，收在每股27.1元；華航則漲9.27%，收在每股25.35元。

1名網友在PTT股板發文，他爸10年前以每股25、26元的價格，買進約3、40張的華航，豈料就這樣一套10年到現在，如今他爸已經退出股市，原PO見華航最近漲勢兇猛，想問是否就這樣趁機解套？

貼文一出後，引起網友熱議，有人認為這是難得的機會，勸原PO趕緊解套，「你這代沖掉」、「不賣再套十年」、「真的隔代沖」、「好不容易解套如果沒賣，你又可以交棒隔代沖了」、「再不賣就是下個十年」、「趕快賣啊不然咧，難不成要再凹單20年」、「現在不賣就再也沒有機會了」。

另外，也有部分網友建議，都套10年了，代表不差這些錢，不如等到解封時再獲利了結，「都套十年了，代表也不差這些錢，你就擺到解封再賣吧」、「都等10年了，讓子彈再飛一會兒吧」、「等到解封日，漲停就出貨」、「看看海運」。