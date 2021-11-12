即將成為總理的蕭茲（Olaf Scholz） 今天表示，德國必須實施進一步防疫限制措施，對抗感染創新高的疫情，以「安度這個冬季」。他召集各邦首長開會，以決定新限制措施。

德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）今天表示，過去24小時登記有案的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診病例達5萬196起，首度超過5萬例。

德國染疫和病歿人數自10月中旬開始一路飆升，主要因疫苗覆蓋率相對低，僅略高於67%。

蕭茲在發表這項談話之前，國內疫情升溫，他卻保持相對沉默而遭到外界批評。批評者稱，他比較關心的是，9月大選後他的社會民主黨與綠黨和自由民主黨（FDP）共組聯合政府事宜。

蕭茲今天在國會提出三黨草擬的防疫限制措施，他指出，要「安度這個冬季」必須有新的限制措施。

蕭茲說，「我們此刻需要全國團結一致」，並籲請更多德國人接種疫苗。

蕭茲表示：「我們採取一切措施來確保我們能夠維護我國公民的健康，這點非常重要。」（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1101111