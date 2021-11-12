梅根前幕僚爆料，梅根在2018年給老爸湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）的親筆和解信中字斟句酌，因為早就料想到老爸會外洩內容。

梅根與老爸湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）鬧翻，湯瑪斯後續向媒體公開梅根婚後給他的親筆和解信，當中梅根控訴老爸「將她的心撕裂為成千上萬片」，引發軒然大波，不過前幕僚作證指出，梅根早就預期湯瑪斯會外洩信件內容，寫信時因此字斟句酌，開頭還刻意以「爹地」稱呼，聲稱如果信件外洩，也能「觸動人心」。

路透社報導，英國《星期日郵報》（Mail on Sunday）2019年報導梅根與哈利王子結婚後給老爸湯瑪斯的5頁親筆和解信內容，遭梅根控告侵犯隱私及著作權，梅根勝訴後，《星期日郵報》繼續上訴，並且主張梅根早就知道湯瑪斯會外洩信件內容，指出哈利王子與梅根的前通訊秘書卡納夫（Jason Knauf）有相關證據。

10日在上訴法院的聽證會上，卡納夫作證指出，2018年8月梅根完成信件後曾表示，有想到湯瑪斯可能會公開信件內容，因此對信內「每一個可能被操縱的細節費盡心思」。

卡納夫說：「她請我檢查信件原文，指出顯然所有我起草的內容都是意識到可能會被外洩，所以我相當注意用字遣詞，但也請告訴我任何你覺得可能會有麻煩的內容。」

《星期日郵報》的委任律師凱迪克（Andrew Caldecott）也公開梅根與卡納夫的簡訊內容，梅根指出她決定以「爹地」（Daddy）作為信件開頭，「如果信件不幸外洩，它（指爹地的用詞）會觸動人心。」

梅根還說：「如果他洩漏，那是他故意的，但至少全世界會知道事實。」

針對前幕僚爆料，梅根作證表示，僅僅因為她認為父親可能洩漏就指她相信父親可能外洩是「荒謬的」，強調當時並不認為父親會外洩信件，「因為這不會讓他受到好的關注。」