國3名間交流道大貨車翻覆 ，匝道封閉3小時。（國道第7公路警察大隊提供／廖志晃南投傳真）

王姓56歲大貨車司機載運蔬果，12日上午5點58分，行經國道3號北向236公里(名間交流道出口匝道)時，疑因操作不當致側翻覆於邊坡；王姓司機左肩撕裂傷，由南投縣消防局救護車送往醫院包紮傷口，經檢測酒測值0。由於現場大型機械進駐拖吊作業，出口匝道暫時封閉，於9點排除恢復通車。

國道第7公路警察大隊表示，大型載重車輛，因車體重心較高，載貨後重心更會向車後方偏移而不易操控，行經彎道時若未依速限行駛，所產生之離心力，就可能超過車重產生的向心力，而導致車身向外翻覆；另貨車載貨時，若駕駛遇到路況有急打方向盤情形，貨物會因為慣性無法馬上跟著車頭轉向，就可能導致車輛翻覆，危及駕駛自身與其他用路人生命安全。

國道第7公路警察大隊名間分隊小隊長陳允宜表示，國道系統交流道匝道速限為時速60公里，一般交流道出口匝道速限原則為時速50公里、環道速限為時速40公里，駕駛人行經匝環道時，務必遵守速限行駛，尤其載重之大貨車，更應提早減速切勿超速，並隨時注意車前狀態，安全通過匝環道路段。