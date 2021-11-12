以美國市場為主的大成鋼(2027)、大國鋼(8415)前三季營運均創新高，大成鋼前三季淨利68.07億元，每股盈餘4.18元。大國鋼前三季淨利26.85億元，每股淨利2.62元。

大成鋼第三季稅後淨利30.37億元，季增29.9%，並創下歷史新高，每股盈餘1.86元；累計今年前三季稅後淨利68.07億元，亦較去年同期轉盈，每股盈餘4.18元。

大成鋼第三季營運創新高，第三營收為260.20億元、季增21.95%；單季稅後淨利為30.37億元、季增29.89%，每股稅後淨利1.86元；前三季營收為724.63億元、年增69.27%；營業利益為134.62億元；稅後淨利68.07億元，EPS為4.18元，創同期新高。

大成鋼表示，受惠於美國鋁板捲需求穩定，目前單月供給量約在2.5萬公噸，且眾議院通過1.2兆美元基建預算案，將為美國境內不鏽鋼、鋁捲板、扣件未來幾年帶來穩定且強勁的需求。整體而言，美國國內廠商鋁捲板產能不足，市場持續供不應求，公司因此正持續積極尋找料源、擴充產能，看好隨著明後年供應規模逐步爬升，公司接單量可望穩健成長。

大國鋼前三季同步創高，營收160.33億元，年增36.77%；毛利率36.64%；歸屬於母公司業主淨利26.85億元，年增370%；基本每股盈餘2.62元。

大國鋼第三營收63.89億元，毛利率37.5%；歸屬於母公司業主淨利9.92億元，基本每股盈餘0.97元。

展望第四季，預料兩家公司的營運可望力撐高水準，今年營運齊創歷史新高可期。