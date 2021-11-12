靈鷲山開山住持心道法師，創辦世界宗教博物館及國際非政府組織「愛與和平地球家」。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館今年20周年館慶時，啟動「華嚴世界—靈性生態館」。（世界宗教博物館提供）

心道法師獲得首屆文協獎章，由寶祥法師代表出席頒獎典禮，接受文化部長李永得頒發的證書。（文化部提供）

文化部11月11日下午舉辦的第一屆文協獎章頒獎典禮，與會貴賓與得獎者大合影。（文化部提供）

靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師，深耕藝術文化、生命教育、宗教交流，積極從事社區營造、社會關懷、公益活動，獲頒首屆文協獎章，由世界宗教博物館代表寶祥法師出席文化部11月11日下午舉辦的頒獎典禮。

今年是臺灣文化協會成立100周年，為表彰長期協助推動文化藝術延續與傳承的各界人士，文化部特別訂定「文協獎章頒獎要點」，向台灣文化推動守護者致敬。評審方式採分組初審、複審、及決審3個階段，經56名評審委員審查選出，作業程序嚴謹。

文化部長李永得表示，藝術家非常重要，如果沒有支持藝術家的人，文化的力量就薄弱很多，在場的文化支持者是非常關鍵的守護力量。

11日的文協獎章頒獎典禮，以「百年追求，世代傳承」為主題，分別就「文化資產與綜合組、「博物館、地方文化館及社區營造組」、「工藝與文創組」、「影視及流行音樂組」、「文化及出版組」、「視覺藝術、表演藝術、傳統藝術組」、「文化交流組」，由李永得走向台下一一頒發文協獎章與證書，表揚90位遍及各領域的得獎者。

受邀到場觀禮的雲門舞集創辦人林懷民說，文化推動是百年工程，文化推動者透過長期努力，影響大眾的思想行為、塑造族群美學，都是台灣軟實力的培育者，令人感動。

心道法師30多年前立下籌建世界宗教博物館的慈悲大願，他希望各宗教有一個對話與交流的平台，大家可以彼此連結，促進彼此間的了解與和諧。歷經一步一腳印的百元勸募，在各界支持下，終於在2001年創建全世界第一座以世界宗教和生命教育為主題的博物館。

20年來，宗博館以尊重、包容、博愛為其核心價值，透過典藏、研究、展示、教育等功能，持續推動生命教育，提供觀眾體驗生命，進而尊重、關愛並珍愛生命的機會，致力於守護人類心靈。

2017年，宗博館成為台灣「博物館法」立法後，第一座登記立案的私立博物館，邁向專業與社會服務的新里程碑。今年11月9日20周年館慶，再啟動「華嚴世界—靈性生態館」，未來將連結各宗教進行靈性生態教育，期待人類早日靈性覺醒，讓愛與和平的世界早日到來。