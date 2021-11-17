重視大學的永續發展及對社會責任，東海大學近幾年積極推動校園創新等，獲社會肯定，17日獲頒2021TCSA「台灣企業永續獎」，且該校在永續綜合績效、永續報告與永續單項績效三類獎項都獲最高榮譽肯定，並蟬聯台灣永續典範大學獎。

東海大學連獲台灣永續典範大學獎、永續報告白金獎、社會共融領袖三項永續最高榮譽大獎，圖左起為校務研究辦公室執行長許書銘、校長王茂駿、副校長詹家昌及企業永續影響力中心執行長許家偉等代表出席領獎。(東海大學提供／林欣儀台中傳真)

今天的頒獎典禮邀請獎項總召集人簡又新、副總統賴清德、立法院長游錫堃及考試院長黃榮村、立法院副院長蔡其昌擔任致詞貴賓及頒獎人。東海大學則由校長王茂駿、副校長詹家昌、校務研究辦公室執行長許書銘及企業永續影響力中心執行長許家偉代表受獎。

東海大學連獲台灣永續典範大學獎、永續報告白金獎、社會共融領袖三項永續最高榮譽大獎，校長王茂駿（右）與獎項召集人簡又新合照。(東海大學提供／林欣儀台中傳真)

簡又新表示，越來越多大學不僅是做學術研究，而是願意走出校園、與社會融合及前進，也使得今年度TCSA台灣企業永續獎參獎數再創新高，值得喝采。

「台灣永續典範大學獎」重視大學在永續發展的綜合績效表現，東海大學指出，學校連續兩年獲獎，不但顯示學校具社會影響力，也展現評審對東海在永續校務治理、推動社會創新的全方面表現有高評價。

校方指出，學校在校務永續治理的努力與承諾，從永續願景、大學治理到教學研究都積極回應利害關係人關切的各項議題，獲「大學永續報告獎」最高榮譽白金獎肯定。而在「永續單項績效－社會共融領袖獎」方面，東海積極推動代際共融、青銀共創，並攜手社區實踐共享價值，是社區高齡照顧支持系統的典範。

東海強調，近幾年在世界大學影響力排名非醫學類私校連續兩年第一、遠見雜誌大學USR傑出方案榮獲首獎，更連續三屆獲頒台中市低碳永續城市傑出貢獻獎，成績受各界肯定；未來將持續懷抱關懷社會的熱情，肩負起永續典範大學的使命與社會責任。