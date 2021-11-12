立委林昶佐罷免案進入第2階段連署，罷昶領銜人鄭大平等人已於10月9日前往北市選舉委員會繳交連署書。北市選委會副總幹事余淑𡝮今表示，初步審查結果，有效連署書沒通過門檻，今已將初審結果提報中選會。對此，罷昶團體表示，接下來如有「10天內補件」的空間，將以公民號召，集結最大力量。

余淑𡝮受訪表示，立委林昶佐罷免案第2階段連署的初審沒有通過最低門檻，收到3.1萬份連署書中，有效份數不足2萬4475份門檻，後續將通報中選會做最後審定，再由中選會通知領銜人查對結果，若未達門檻，自通知後的隔天起算，有10天時間進行補件。

罷昶公民團體發言人高毓安回應，「首先當然要感謝在地民代的努力，相信不管是鍾議員或是童前議員，都已經在時限內，毫無保留的展現自己的在地實力，為鄉親們爭了一口氣。」

高毓安指出，對於公民團體來說，接下來如有「10天內補件」的空間，我們相信站在公民號召的角度，將能夠全力發揮公民的力量，為罷免林昶佐第二階段，拼上最後一塊關鍵的拼圖。「以公民號召，集結最大力量。前方道路艱辛，但我們仍在。」