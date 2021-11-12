受惠亞太區域市場與全球外銷市場並重的「雙軌成長策略」執行綜效，特殊學名藥廠美時(1795)前三季每股盈餘已超越去年全年，達到4.54元，創歷史新高。美時第3季受惠於毛利率較高的外銷癌症用藥產品貢獻比例逐步提升，毛利率創近6季新高、達45.3%，營業毛利為13.85億元，年成長10.3%。在營業毛利成長帶動下，營業利益年增32.4%、達5.83億元，營業利益率更達到19.1%，分別較第2季及去年同期提升1.6與3.8個百分點。第3季每股盈餘為1.34元，年成長16.5%。

美時今年前3季營收達98.46億元，年增29.6%。營業毛利為43.30億元，年成長32.5%；毛利率較去年同期增加1個百分點，為44%。營業利益較去年同期大增63.3%，達19.02億元；營業利益率也比去年同期跳升4個百分點，達到19.3%。稅後淨利為11.52億元，年增躍升61.8%。

美時指出，亞太區域市場受惠於最大市場韓國的品牌產品，包含減重用藥Qsymia、帕金森症用藥Stalevo、Comtan、以及避孕用藥Mercilon等強勢表現，推升第3季營收達18.25億元，年增10.9%。其中，重磅產品Qsymia更創下單季營收新高，進一步強化了美時的減重用藥產品組合。同時，台灣市場已自5月全台三級警戒後逐步復甦，7月甫購入的骨質疏鬆品牌產品Evista 於9月即開始貢獻營收，帶動第3季營收年成長近3%，前3季營收年增14%。

全球外銷市場第3季營收表現持穩，營收為12.03億元；累計前3季營收年成長已逾70%。癌症用藥營收受惠Lenalidomide的出貨增加，前3季營收年增達到2倍，產品組合毛利亦比公司整體平均的毛利率為高，帶來更高成長幅度的獲利貢獻。戒癮用藥gSuboxone前3季營收年成長亦達60%，持續在美國的Buprenorphine/Naloxone舌下含片學名藥市場保持領先地位。