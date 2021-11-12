股王矽力-KY在超車大立光後，股價仍一路往上飆升，今(12)日衝破5000元大關，一度飆漲至5300元，創掛牌以來新高，終場收在5150元，大漲265元，漲幅5.42%，董事長陳偉的身價也來到363億元，光是今年以來，資產就翻了一倍。

台股今日開高走高，盤中一度站上17602點，電源管理IC設計廠矽力股價也在盤中創下5300元的新高，是繼前股王大立光之後，台股再度出現股價達5000元的股票，矽力自今年1月與前股王大立光展開股王爭奪戰以來，股價不僅大幅超越大立光，與去年最後一個交易日收盤價2410元相比，已經漲了一倍，董事長陳偉截至10月底止，帳面上持股7050張，換算身價超過363億元，較去年底的近170億元暴增193億元之多。

陳偉來自大陸，是美國維吉尼亞理工大學電機工程博士，曾任美商淩力爾特科技技術經理、美商茂力半導體系統和應用副總裁，2008年創立矽力杰，總部設在杭州，主要團隊都來自美國矽谷，2013年以海外企業回台上市。

據指出，陳偉行事低調，長年坐鎮杭州總部，很少公開露面，曾在掛牌時攜家帶眷出席在台上市典禮。