桃園市平鎮區1名30多歲王姓母親疑似罹患產後情緒不穩、2月大男嬰哭鬧，11日下午涉嫌以毯子、塑膠袋悶死男嬰。丈夫回家後，以為發生意外將孩子送醫。母親在偵訊時才坦承殺死孩子，丈夫聽聞情緒崩潰。檢方12日相驗，對王依涉殺人罪嫌重大聲押聲押，法官審酌王女涉嫌重大、有輕生念頭，裁定羈押禁見。

據了解，王姓女子與丈夫結婚2年多，丈夫以木工為業，王女9月生完孩子後，情緒一直不穩定。11日她獨自在家中照顧小孩，但小孩哭鬧不休，王女疑似情緒不穩，竟拿毯子悶住男嬰，發現沒用後，又拿塑膠袋套在男嬰頭上，直到男嬰手腳不能動才停下。王女發現男嬰動也不動，呆坐在床邊。

丈夫傍晚6時許回到家後，發現男嬰死亡，以為發生意外，趕緊通報119送醫急救，但仍回天乏術。院方通報警方。王女一直到製作筆錄時，才坦承對孩子下手，丈夫此時才知道孩子是被殺死，情緒崩潰。王女也稱「不知道自己為什麼會這樣做」，相當懊悔、難過。

警方12日將王女依殺人罪嫌送辦，檢方訊後認王女涉嫌重大，向法院聲請羈押。另檢警12日至殯儀館相驗，將排定時間解剖釐清死因。

桃園地院開羈押庭，王女坦承犯行，法官認為，有診斷證明書、照片等證據，王女犯嫌重大。但部分證人拒絕陳述，加上家庭內暴力犯罪僅家庭成員可得知，因此有勾串證人之虞。法院審酌，王女有輕生念頭、羈押對於人身自由侵害程度，認非予羈押難以追訴、審判，因此裁定羈押禁見。

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