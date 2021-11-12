九把刀同名暢銷小說所改編的《月老》，邀正宗班底柯震東，聯手王淨、宋芸樺及本次入圍金馬獎最佳男配角的馬志翔一同穿梭陰陽，並一舉入圍第58屆金馬獎最佳劇情片等11項大獎，他在片中有場關鍵戲，只見在花絮裡他哭到眼淚鼻水直流，喊卡後仍無法自拔，柯震東自己承認在外人面前哭點很高，尤其這10年來只要面對哭戲都需要不斷醞釀情緒，才能打破自己心中的那道牆，在電影中有許多橋段需要他展現出脆弱的一面，往往都是柯震東覺得最難演的關卡。

片中月老團柯震東、陳妤、侯彥西11日直播，幫助單身粉絲們努力脫單，有粉絲提問：「喜歡一個大8歲的姊姊，但是不知道該怎麼告白？」柯震東說可以拍照之後說要把照片傳給對方，然後順勢要到LINE或是其他的聯繫方式，主持人海裕芬反問：「對方如果說airdrop呢？」柯震東笑說：「airdrop就是拒絕你了，就算了！」陳妤覺得年紀小佔的優勢直球就是蠻有效的，柯震東也說：「年紀小就可以被允許犯錯！」

而自認相當被動的柯震東很可以接受主動的人跟他告白，陳妤也說人生的3段戀情都是她自己主動追來的。不過侯彥西在高中時就有被同性同學告白過，他不知如何面對只好逃避，陳妤笑說：「你是他人生陰影耶！」陳妤還教了一招就是在奇怪的時間點按你喜歡對象的限動讚，柯震東說IG限動是現代男生認識女生的最好方式，對於許多粉絲提問的情感問題，柯震東下了結論：「感情就是要嘗試，試過之後就不會後悔，因為自己人生中有很多後悔的事情。」