一名住在東部的陳姓男子與住在台北的女友談遠距戀愛，女方同意為了替男友解愁，必須要在她允許下，可以在做愛時拍影片紀念，但去年兩人在台北相會，在某家民宿內做愛時，因女方喝醉，陳男未徵得同意就拍下性愛片，事後還傳給女方觀賞，未料女友大怒，提告他偷拍。法庭審理時，女方承認兩人常拍秀愛片，但這次她在酒醉下，男方未經她同意就偷拍，一審及二審法官均認妨害秘密罪成立，判陳男5個月有期徒刑。

根據判決書記載，陳男與女友在民國109年2月間，在臺北市松山區某民宿兩人發生性行為時，趁著女友喝醉，在未經同意下，以手機錄影方式，自背後偷拍身體背面至臀部全裸之性愛影片，事後又將影片傳送給女友。

陳男傳送了做愛畫面，貼文「妳不要一直重複看喔」、「不是才10秒」；林女答覆：「11秒」、「太晚拿手機錄了，多10秒也好啊；哈哈哈」。陳男又貼：「因為很舒服臨時才想錄ㄉ」，林女回：「你這個大色魔」。女友看了後認為並未經過同意，於是向法院提告。

根據女方證稱，她與男友是遠距離戀愛，男友要求要視訊自慰達到高潮，她因為與家人同住，房間隔音很差，也不習慣，所以於先前就有建議見面時再拍影片，但前提是影片都要她知情且同意。

但女方表示，這部影片拍攝時她不知情也不省人事，當日她其實喝醉，翌日她連有發生性行為都不曉得，還問男友有沒有生氣。

女方證稱，他們並沒有每次性行為都拍，她只說過如果見面有需要再拍，當時沒有說過每次都可以拍，這次不知情沒有同意，不可能允許，一直到男友隔日離開松山回臺東，她與男友都沒有討論過拍攝影片的事情。

男方則辯稱，拍攝性愛影片是兩人間性愛習慣，女友從未反對，且拍攝影片時，她明知也未表示反對，且他將影片傳送給女友時，女友也很高興，怎麼會說不知道。律師也表示：陳男如果是偷拍，不致會傳送影片給女友，且女方看到後，反而說做愛時間太短，顯見她有概括同意、默示同意拍攝性愛影片，

台北地院法官審理後，認為陳男於拍攝當下未取得女方同意，妨害秘密罪成立，判刑5月。陳男不服上訴。高等法院也認為原判決認事用法、量刑及沒收均無不當，駁回上訴。