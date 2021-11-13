監委在公投前糾正核四案，遭前總統馬英九質疑時機點值得玩味，更點名提案的是民進黨籍且反核的監委，公信力恐怕不足。對此，提案監委田秋堇表示，日前公布的「台電奇異仲裁案」調查報告，重點在核安，相關資料來自經濟部、台電、原能會依「監察法」必須提供給監院的文件，以及約詢官員的錄音紀錄，可受公評。

田秋堇說，「台電奇異仲裁案」調查歷經2年3個月，調查報告所有資料皆註明出處，共159個註、319頁附件，一併公布上網，可受公評。

她表示，調查報告重點在核安，而非仲裁攻防過程的是非曲直，因為國際仲裁員並非核安專家，仲裁爭論的重點是錢，不是核安。仲裁論辯過程牽涉兩造複雜合約內容，及各種驗收、驗證問題，以及各種法律攻防。

田秋堇質疑，2014年時任經濟部長張家祝在記者會上，公開宣稱核四安全無虞，為何隔年9月奇異公司隨即提出國際仲裁？同年12月台電竟提出43項反請求，白紙黑字列明核四各種設計、設備問題？

她指出，監委設法釐清，台電認為有問題的這些設計、設備是否完全解決，結果台電表示還有許多問題尚未解決，因此進一步設法了解，這些至今尚未解決的問題對核四安全是否有影響，依據「監察法」要求經濟部、台電、原能會以書面提供相關資料。

田秋堇強調，整個調查過程是「對事不對人」，台電提出的「43項反請求」資料，也是第一次解密呈現在國人面前；希望這份報告有助於社會各界理性面對問題，進而發現問題、解決問題。