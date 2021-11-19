美國國會諮詢機構17日向國會提交「美中經濟安全審查」的年度報告，內容指出，大陸解放軍已具備或已接近取得進攻台灣的初步能力，建議加速台灣的軍購能力，和加強美國軍事威懾力，來避免中方侵略台灣的事件發生。此言引起許多網友關注，不少人直言，整篇報告只有一個重點，就是要錢來著。

綜合外媒報導，美中經濟與安全評估委員會17日公佈的2021年度報告《兩岸威懾危險時期：中國軍力與對台灣開戰的決策》為題，用一整個章節探討台海情勢。面對大陸可能進犯台灣，報告指出，解放軍已有能力對台灣發動網路攻擊、導彈攻擊和封鎖等行動，已具備或很快就能取得初步犯台的能力。

報告中說，美國國會應該授權和撥出款項讓台灣從美國購買軍備，提供資金於印度太平洋地區部署巡航和彈道導彈以及其他軍火，同時增加監控的資金。

許多網友則在報導相關新聞的《中時新聞網》和《Yahoo！新聞》下方留言表示，「整篇只有一個重點～『.........因此建議加速對台軍售程序、並提升美軍在印太地區嚇阻的預算，......』（要錢來著）」、「實際不要講那麼恐怖，只要一句軍火就賣出去了」、「言下之意就是趕快掏銀子出來就對了」、「美國每出一份報告，台灣就要噴軍購經費」。