北京市今天（13日）下午召開第259場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。發佈會上，北京市政府新聞發言人徐和建通報了從嚴從緊做好進出京管理有關措施。近期，大陸多地出現多源輸入，多點併發疫情，北京也出現京外關聯本地聚集性疫情，同時歲末年初，各類在京會議培訓等活動增多，為有效防範疫情傳播風險，確保首都安全和人民群眾身體健康，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制，堅持從嚴從緊，科學精准原則，對進出京管理有關措施，進行了調整。主要有三個方面的內容：

一是人員進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明和北京健康寶綠碼，14日內有1例以上含1例本土新冠病毒感染者所在縣、市、區、旗旅居史人員嚴格限制進返京。民航、鐵路、公路將加強遠端登機、登車和進京檢查站的查驗，環京地區通勤人員在該措施執行後，首次進返京，須持48小時內核酸檢測陰性證明，此後每次進返京持14日內核酸檢測陰性證明即可。請有進返京計劃的朋友提前做好準備，合理安排行程，配合查驗工作。

二是14日內有陸路邊境口岸所在縣、市、區、旗旅居史人員，非必須不進返京，在京人員非必須不前往陸路邊境口岸所在縣、市、區旗。

三是嚴格控制在京舉辦全國性會議、培訓等活動。確需舉辦的，堅持誰舉辦誰負責，誰審批誰負責，主辦單位要切實履行疫情防控主體責任，制定專門防疫方案，嚴防涉疫風險人員參加，舉辦期間實行閉環管理，人員不得外出。承辦活動的各類酒店、賓館，要嚴格落實掃碼登記、體溫檢測要求，不得接待涉疫風險人員。以上措施自2021年11月17日0時起實施，並將根據疫情形勢變化，進行動態評估、適時調整。