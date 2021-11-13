「2021高雄女力女麗Women`s Day」13日在駁二特區淺3碼頭廣場舉行，有近200名愛好運動的女性朋友參加，現場規畫讓女性朋友健身運動的「女力」與美妝美甲的「女麗」課程，並邀集110年全運會高雄市女子組金牌選手站台，共同推廣女性運動。

「2021高雄女力女麗Women`s Day」在駁二特區淺3碼頭廣場舉行，與會人員大合影。（運發局提供）

運發局局長侯尊堯指出，今年全運會高雄市計獲得45面金牌，其中23面是女性選手奪得，而大會安排到場與會的110年全運會高雄市女子組金牌選手包括有亞運自由車國手黃亭茵、舉重國手江念欣、四金游后陳思安、短跑雙金胡家蓁、空氣手槍神射手李沛晴、跆拳道品勢金牌黃品潔以及國泰人壽女子籃球隊林育庭、黃鈴娟、戴宜庭、鄭伊秀等多名優秀女性選手出席。

運發局指出，根據體育署109年運動現況調查，高雄市女性運動人口79.8％、規律運動人口30.7％，受到疫情較去年略為下降，規律運動人口在六都排名第3、全國第10。