「110年全國迷你足球賽」終於在疫情趨緩下開踢，新北市報名熱烈共43隊角逐，分在新北三重、樹林兩地進行。

迷你足球賽能夠結合百貨賣場，三重賽事安排在迪卡儂三重店舉辦，場內空間寬敞明亮足夠容納今日的U6加上U8共23支隊伍的所有隊職員及家長。甫率領新北男足拿下全運會銀牌的新北市議員王威元，特地到場勉勵所有參賽小朋友，新北市足委會副主委張福記也期許小球員從小培養良好的足球學習觀念與技巧。

來自U8組公館雲豹的李宓晏，剛開始接觸足球不久便愛上這項運動，首次先發上場略顯緊張，但適應比賽強度後便展現積極態度，多次嘗試斷球及射門，據媽媽表示，學習足球後李宓晏力氣增強，生活作息也比較有規律。

另一地的戰區在樹林的育全保安幼兒園開踢，受邀參與開球的立法委員蘇巧慧在開幕典禮致詞，除了感謝樹林區熱愛足球的家長外，也表示看到小朋友在場上開心的享受足球比賽也想到過去兩次跟小球員比賽時慘敗的有趣經驗。

來自育全保安幼兒園俱樂部的陳秉宏現在5歲就讀大班，剛學踢足球不到2個月，偶然在學校上了足球課後，回到家主動向媽媽表示想要學踢足球，目前也學得很開心也充滿熱誠，宋媽媽希望兒子可以專注培養像足球這樣喜歡的興趣。