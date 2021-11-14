中職》羅力感冒富邦臨時換先發 優瑪頂替登板 14:152021/11/14 中時 毛琬婷 、新北 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富邦悍將洋投羅力。（資料照，季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦悍將14日在新莊主場迎戰樂天桃猿，但原訂的富邦先發投手羅力突然感冒，富邦緊急更改先發投手，改換上優瑪先發；猿隊則是霸林爵先發。 中職》最終戰繳7局好投 伍鐸私心想把MVP給蔣少宏 宏都拉斯總統訪台 宏國外長獲頒大綬景星勳章 #富邦 #先發 #羅力 #優瑪 #先發投手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》陳琥練習時腿部緊繃 兄弟14日改由呂彥青先發 21:342021/11/13 體育 NBA》公牛內線戰力告急 武切維奇確診至少休10天 10:572021/11/12 體育 中職》兄弟3洋投選誰很困難 羅傑斯腳傷恐成新變數 16:592021/11/13 體育 史話》黑貓和黑蝙蝠中隊的血與淚（歐陽聖恩） 00:002021/11/13 兩岸史話 NBA》東西龍頭正面對決 柯瑞再轟40分擊潰公牛 13:302021/11/13 體育 中職》季末面臨「失速」問題 王維中不滿受傷次數多 18:422021/11/12 體育 中職》伍鐸13日本季最終戰 明年朝球員兼教練方向談約 17:072021/11/12 體育 千金股兩樣情 大股東身家洗牌 04:102021/11/14 財經要聞 PLG》4125名高雄球迷力挺鋼鐵人 惜敗夢想家贏氣勢 16:342021/11/13 體育 宏都拉斯總統抵台 今會晤小英 04:102021/11/13 政治要聞 柯神飆分寫日記 9記三分 恩師見證 04:102021/11/14 運動天地 體育熱門新聞 MLB》洛城媒體喊話 力勸柯蕭別去遊騎兵 - 體育 NBA》巴克利結束球評生涯？歐尼爾不相信 - 體育 NBA》勇士變更強大？浪花弟準備5對5訓練即將復出 - 體育 NBA》不在乎慘敗？韋斯布魯克賽後受訪全程玩手機 - 體育 MLB》道奇終結者簡森恐出走 美媒曝他與球隊有心結 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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