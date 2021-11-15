針對年底四項公投，藍綠高度重視，其中民進黨府、院、黨傾力動員多場公投說明會，國民黨則是推出「公投顧台灣、民主拚未來」活動全國展開巡迴宣講，火力全開。根據一份網路民調顯示，有5成網友同意重啟核四，至於同意核四重啟的理由，則以選擇「降低燃煤發電，減少空污」的占比最高。

入口網站《YAHOO》以「公投第17案『重啟核四』，你同意嗎？」為題進行網路投票，投票時間為11月15日至18日，截至15日下午5點，已有超過2萬名網友參與投票，結果顯示，同意重啟核四的網友有52.8%，不同意29.7%，另外有17.5%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

同意核四啟封商轉發電最重要理由的部分，「降低燃煤發電，減少空污」33.7%；「核能成本相對便宜，降低電價」9.4% ；「補足台灣電力缺口」22.9%；「增進貢寮當地經濟發展」2.4%；其他8.9%，另外有22.7%網友沒表示明確意見。

至於不同意核四啟封商轉發電最重要理由的部分，重啟經濟成本過高6.2%、核輻射外洩風險10.8%、核廢料處置問題26%、核四位於斷層帶，有地震疑慮8.6% 、其他11.3% ，另外有37.1%網友沒表示明確意見。

此外，中華民國群我倫理促進會今天也公布最新民調，結果顯示，四項公投同意比例都高於不同意，其中「反萊豬進口」公投有逾7成同意票，近5成民眾同意「公投綁大選」、「重啟核四」、「珍愛藻礁」。