台北市政府15日推出敬老及愛心卡儲值金1500元，符合資格的民眾可赴四大超商及美聯社進行靠卡儲值，但陸續傳出無法儲值狀況。社會局緊急盤點後，發現1萬筆的合格卡號被缺漏，目前已緊急將缺漏卡號補正給悠遊卡公司，社會局表示「在此致上最高歉意」，並表示民眾最快可於17日上午重新靠卡。

社會局長周榆修表示，敬老卡及愛心卡儲值1500元的政策民眾響應熱烈，敬老卡及愛心卡估計約58.2萬人符合這次儲值資格。截至15日晚間6時，敬老及愛心卡已11.4萬張靠卡成功，近1.7億元成功領取。

周榆修說，不過有部分民眾因社會局清查名單上有缺漏，造成儲值失敗，社會局在此致上最高歉意，社會局已緊急補正資料，15日靠卡儲值失敗的民眾，最快可於17日上午9時重新靠卡儲值1500元。

周榆修說，15日上午陸續接到陳情民眾電話，約20多通陳情案件無法靠卡後，社會局緊急請資訊同仁全面盤點資料庫合格卡號，發現有些敬老及愛心卡資料庫內的資訊不全及篩選條件設定有誤，造成近1萬筆資料缺漏，未把卡號鍵入儲值名單內。另外，也有部分民眾卡片不符資格，如遷出戶籍或卡片鎖卡，致使民眾靠卡失敗，社會局針對靠卡失敗的民眾再次致上歉意。

周榆修強調，民眾若卡片未展期而遭鎖卡，也可盡速去捷運站、12區公所及四大超商都可展延（展延成功3天後可靠卡儲值），預計15日晚間將缺漏名單補正給悠遊卡公司，因系統需要作業時間，民眾最快可於17日上午重新靠卡，就可以儲值1500元。