新北市永和警分局於今（15日）晚間規劃執行「擴大臨檢」勤務。（永和警分局提供）

新北市永和警分局於今（15日）晚間規劃執行「擴大臨檢」勤務。（永和警分局提供）

疫情趨緩，各類型營業場所陸續鬆綁，全國各地的聚眾滋事案件頻傳，為防範因群聚衍生治安、公安、聚眾滋事、防疫等案件發生，新北市永和警分局於今（15日）晚間規劃執行「擴大臨檢」勤務，針對轄內治安要點及不法分子與青少年易聚集滋事場所列為檢查重點，同步提醒民眾減少不必要、不當群聚。

永和警分局在轄區重要聯外道路交通要道及聯外橋樑，規劃執行區域聯防擴大路檢，以對外封鎖、對內掃蕩臨檢勤務方式，藉由強勢大執法，有效淨化轄區治安環境及遏止街頭暴力聚眾滋事，展現警察打擊犯罪穩定治安決心。

永和警分局針對轄區KTV、汽車旅館等特定營業場所業者加強宣導約制，要求自主安全管理，內部不得有販毒、槍擊或鬥毆情事，外部不准有圍事、打架滋事，如發生鬥毆滋事等情事；除針對街頭暴力份子，立即全面建檔列管分析查辦；並將結合市府主管機關實施第三方警政作為，以有效遏止街頭暴力案件發生。

永和警分局長陳保安表示，捍衛市民安全是警察天職，我們會扛起重責，嚴正執法，不能讓危害秩序的案件，一再重複發生，讓民眾能感受到案件在哪警察就在哪，豎立優勢警力、強悍執法、壓迫犯罪的處理印象，展現我們新北警方強勢守護治安的決心，有效打擊不法份子氣焰。